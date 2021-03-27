Российские фигуристы завоевали еще одну золотую медаль на ЧМ в Швеции

Стокгольм, 27 марта. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли "золото" в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Танцевальная программа закрывала соревнования на чемпионате мира. Золотая медаль российской пары Синициной и Кацапалова стала третьей для российских фигуристов на чемпионате мира в 2021 году. Серебряную медаль выиграли фигуристы из США. Замкнули тройку призеров спортсмены из Японии.

Ранее "золото" на ЧМ в Швеции выиграли Анастасия Мишина, Александр Галлямов, и Анна Щербакова в соревнованиях женщин. Также российские спортсмены завоевали одну серебряную медаль и две бронзовые.

Россиянин Евгений Семененко ранее продемонстрировал отличное выступление в произвольной программе на чемпионате мира в столице Швеции. Дебютант турниров такого высокого ранга без ошибок исполнил сложнейшие элементы во время катания. Судью оценили выступление российского фигуриста в 171,59 балла.