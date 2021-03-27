Украинское издание «Страна» раскрыло новую стратегию Киева в случае войны с Москвой

Киев, 27 марта. Издание «Страна» проанализировало новую военную стратегию Украины в случае войны с РФ и раскрыло детали плана президента Владимира Зеленского.

Ранее украинский лидер подписал документ о милитаризации украинцев для «противостояния» с Россией. Согласно ему, будет вестись тотальная партизанская война.

«Интересно описан алгоритм предполагаемого конфликта. Он начинается с ответа на агрессию или «угрозу военной безопасности» Украины. То есть прямо не говорится, что противник должен нарушить госграницу», — говорится в материале «Страны».

По новой стратегии привлечение армии и спецподразделений признается законным, если на территории Украины произошел вооруженный конфликт, «спровоцированный и поддержанный извне», что дает право ВСУ запустить военную операцию против неподконтрольных территорий и «находящихся там российских войск». Прекратить конфликт может содействие международного сообщества на выгодных для Киева условиях.

«То есть военной победы своими силами Украина, видимо, не мыслит», — отметил автор материала.

При этом то же мировое сообщество военной, политической и экономической поддержкой должно обеспечить «успех» Киеву в «геополитическом противостоянии с РФ». Украина также готова принять участие в случае противостояния основных стран НАТО и России, несмотря на заявления Москвы об отсутствии агрессивных намерений относительно других стран.

Ранее украинский политик раскрыл новую стратегию Киева в случае войны с Донбассом. Для борьбы с жителями региона киевские власти хотят перенять опыт украинских пособников нацистов времен Великой Отечественной войны, рассказал украинский политик, экс-нардеп Верховной рады Алексей Журавко.