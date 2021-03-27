Успехи армии ЦАР обеспечили экономический рост в республике



Банги, 27 марта. Нестабильная ситуация не помешала развитию финансового сектора в Центральноафриканской Республике, заявил министр экономики Феликс Молуа.

Гражданская война, которая началась в 2012 году, погрузила страну в глубокий кризис. Однако в 2016 году к власти пришел Фостен-Арканж Туадера и обстановка в республике начала меняться в лучшую сторону, объяснил политик.

По его словам, правительство ЦАР прилагает все усилия для установления мира в стране, в чем ему помогают международные партнеры. В 2020 году ни пандемия COVID-19, ни попытки экс-президента Франсуа Бозизе совершить государственный переворот не смогли помешать росту экономики на 5%.

Вооруженные силы ЦАР (FACA), подготовленные российскими инструкторами, продолжают операцию против боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Во многом именно их усилия стали залогом восстановления и дальнейшего роста экономики.