МЧС получило 11 заявок о нахождении людей на льду в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 марта. Спасатели получили 11 заявок о нахождении людей на льду рек и водоемов Санкт-Петербурга в субботу, 27 марта, сообщает ГУ МЧС России по городу.

По данным источника ФАН, в районе Кронштадта на льду присутствовали около тысячи человек, у внешней стороны от Дамбы на льду Финского залива — порядка 500 человек, в районе Васильевского острова и у берега в Юго-Западной части Петербурга — примерно 800 человек.

По данным ведомства, на льду находились не только рыбаки, но и любители прогулок по застывшей воде. На все заявки реагировали спасательные подразделения, сообщений о провалившихся не поступало.

В общей сложности спасатели убедили покинуть лед более 150 человек. Несчастных случаев удалось избежать.

В Санкт-Петербурге проводится мониторинг ледовой обстановки. В воскресенье, 28 марта, в городе ожидается девять градусов тепла. В МЧС предупреждают, что лед продолжит интенсивно разрушаться, и призывают не рисковать жизнью и не выходить на ледовое покрытие водоемов.

Ранее сообщалось, что в акватории Финского залива жители Северной столицы вышли на тонкий лед, несмотря на запреты и плюсовую температуру. Некоторые отходят от берега на десятки метров.