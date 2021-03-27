Премьер Баварии призвал ЕС срочно начать поставки российского «Спутника V»

Мюнхен, 27 марта. Премьер Баварии Маркус Зедер призвал Евросоюз как можно быстрее одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и заключить с Россией контракты на поставку.

В субботу интервью газете Passauer Neue Presse Зедер напомнил Германии о негативном опыте использования вакцин от коронавируса западного производства. По его словам, сейчас ЕС необходимо быстро заключить все необходимые контракты, чтобы получить как можно больше вакцины «Спутник V».

«Решение об одобрении «Спутника V» следует принять как можно скорее», — переводит RT заявление премьера Баварии.

Напомним, что в ЕС приостановили применение вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca. Причиной стали сообщения о том, что у некоторых привившихся образуются тромбы