Найроби, 27 марта. Британские вооруженные силы устроили пожар в заповеднике рядом с городом Нанюки в центральной части Кении. Профильные службы уже три дня не могут справиться с огнем.

«Мы можем подтвердить, что во время учений под руководством Великобритании в Кении начался пожар. Мы расследуем инцидент», — заявил представитель британской армии.

По прошествии трех дней, несмотря на привлечение авиации, волонтеров, и сотрудников кенийской службы охраны дикой природы (KWS), удалось только локализовать очаг возгорания и не допустить дальнейшего распространения огня.

«Наша первоочередная задача — срочно помочь местному сообществу. Мы вкладываем все ресурсы для сдерживания пожара и тесно сотрудничаем с кенийскими властями, чтобы справиться с ситуацией», — отметил представитель KWS в интервью агентству Reuters.

За месяц до происшествия в восьми километрах от Нанюки состоялось торжественное открытие новой штаб-квартиры и учебного центра на британской авиабазе Лайкипия.

В состав комплекса вошли также 158 одноместных жилых помещений, общежитие, рассчитанное на 1400 человек, столовая, офисы и склады. Присутствовавший на мероприятии государственный секретарь Великобритании по вопросам обороны Бен Уоллес заявил, что новый объект предназначен для поддержания стабильности и безопасности в регионе на десятилетия вперед.

Континент в огне

Африка регулярно страдает от масштабных пожаров. Например, в ночь с 24 на 25 марта огонь охватил кварталы Фритауна — столицы Сьерра-Леоне. К счастью, обошлось без человеческих жертв, однако тысячи людей остались без крыши над головой и средств к существованию.

Причину возгорания пока установить не удалось. Вероятнее всего первоисточником бедствия стал рынок. Огонь часто уничтожает торговые объекты в африканских городах, что связано с плотной застройкой, использованием пожароопасных материалов и пренебрежением правилами безопасности.

Особую сложность для тушения представляют пожары в сельской местности. Из-за слабого развития профильных служб борьба с огнем начинается слишком поздно, когда площадь зоны бедствия распространяется на километры.

Яркий пример — лесной пожар на склонах горы Килиманджаро в Танзании. Предположительно, горение началось в районе, где проходила группа альпинистов.

Особенность бедствия в кенийском заповеднике заключается в том, что огонь вспыхнул во время военных учений. Мероприятие подразумевает применение взрывоопасных предметов.

В рамках тренировочного процесса противопожарной безопасности обычно уделяется много внимания. По всей видимости, британские военнослужащие проявили халатность и пренебрегли инструкцией.