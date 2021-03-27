Экс-депутат Журавко рассказал о последствиях реформы здравоохранения на Украине

Киев, 27 марта. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко раскрыл шокирующие факты о медицинской реформе на Украине.

В качестве примера неудачных преобразований в области здравоохранения экс-парламентарий привел фотографию, сделанную в инфекционном отделении Белгород-Днестровской городской больницы. Журавко обратил внимание на свидетельства очевидцев о неудовлетворительном состоянии медицинского учреждения. Он высказался об этом в Telegram-канале.

«Жительница города Наталья Берлинская рассказывает, что капельницы покрыты плесенью. А матрацы на больничных койках приобретались еще со времен открытия самого медучреждения», — пояснил бывший депутат.

Он также указал на облупившийся потолок, который можно разглядеть на снимке. Его фрагменты могут упасть на пациентов в палатах в любой момент, подчеркнул бывший народный избранник.

«Друзья, вот вам и медицинская реформа на Украине», — сокрушается Алексей Журавко.

Ранее на Украине зафиксировали отток медицинского персонала. Представитель общественной организации «Пациенты за будущее» Ольга Жарко обратила внимание, что страна стала терять врачей после реформы в Незалежной. По словам эксперта, после реструктуризации и потери доходов профессионалы могут искать работу за рубежом.