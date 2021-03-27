Россияне причислили японского посла к «клубу любителей поскулить» после его слов о Крыме

Москва, 27 марта. Японский посол в Киеве Такаши Кураи назвал «возвращение» Крыма Украине «вопросом международной безопасности». Его громкое заявление спровоцировало бурную реакцию россиян.

Помимо этого, посол Японии на Украине высказался в поддержку вектора Киева в направлении европейской и евроатлантической интеграции. Об этом Кураи рассказал в беседе с украинским СМИ.

Украинский лидер Владимир Зеленский недавно подписал указ о принятии стратегии по «возвращению» полуострова Киеву. Документ предполагает создание «Крымской платформы», которая должна стать инструментом «консолидации международных усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины».

Российские интернет-пользователи не оценили заявление японского посла в Киеве и жестко прокомментировали его слова о «возвращении» Крымского полуострова Незалежной.

«Крым — наш и Курилы тоже. Это вопрос национальной безопасности. Точка», — заявил читатель. «А каких «заявлений» можно ожидать от марионетки фашингтона», — задался вопросом другой пользователь. «Никак «Мотор Сич» купить хотят», — добавил комментатор.

Один из интернет-пользователей считает, что если президент Российской Федерации Владимир Путин намекнет Токио хотя бы про один из Курильских островов, то японская сторона сразу же признает Крым российской территорией. Другие россияне причислили японского дипломата к «клубу любителей поскулить», куда уже входит Украина.

«В России Япония собирает японские авто в Питере, Владивостоке, Москве, Калуге, Тольятти, Ижевске. Почему Япония не собирает свои авто в Украине?» — добавил другой читатель. «Два «обиженных» поддержали друг друга», — с иронией заявил еще один россиянин. «Япония и Украина — два брата. Клуб любителей поскулить», — усмехнулся комментатор.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у Украины нет каких-либо шансов и возможностей вернуть контроль над полуостровом.