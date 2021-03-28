Более 40 человек пострадали в результате теракта в Колумбии

Богота, 28 марта. Не менее 43 человек пострадали в результате взрыва автомобиля перед зданием мэрии в муниципалитете Коринто в Колумбии. Правительство страны рассматривает происшествие как теракт, начато расследование, передает La Provincia.

«43 пострадавших находятся на лечении в больницах: 17 — с оглушением, 20 — с легкими травмами и шесть — с серьезными травмами, двое из них проходят лечение в Кали, а остальные четверо — в муниципалитете Сантандер-де-Киличао», — сообщил министр обороны страны Диего Молано.

El número de heridos por un coche bomba en Colombia llega a 16 https://t.co/pnSbQnqf44 — La Provincia (@laprovincia_es) March 27, 2021

Кроме здания мэрии, повреждения получили пять коммерческих помещений. Министр обороны отправился в Попаян, столицу департамента Каука, где возглавил совет безопасности.

«Торговцы наркотиками перестанут сеять ужас среди населения. Я дал указание полиции и вооруженным силам не отдыхать, пока они не будут признаны виновными», — объявил чиновник.

По словам Молано, уже известны лица, которые несут ответственность за организацию теракта — это два члена радикальной фракции «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC), известные под позывными Сехас и Давид. Правительство предлагает за них вознаграждение в размере 200 млн песо (около 54 тыс. долларов).

В районе, где произошел взрыв, орудуют диссиденты из FARC и партизанской «Армии национального освобождения» (ELN). Колумбийский президент Иван Дуке осудил нападение и заявил, «терроризм — это оружие трусов». Глава государства приказал военному руководству и министру обороны «немедленно преследовать виновных».

Colombia está unida contra los violentos, que son los enemigos de la paz. Y más cuando aparecen videos tartarinescos de ‘Iván Márquez’ tratando de intimidar al país. ¡Ellos no son revolucionarios de nada! Son delincuentes, criminales, terroristas y los trataremos como tal. pic.twitter.com/B0GgtiPjgl — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) March 27, 2021

Инцидент также осудили в Миссии по поддержанию мирного процесса в Колумбии Организации американских государств (MAPP/OEA).

«Мы призываем к осуществлению конкретных мер по всесторонней защите сообществ и укреплению гарантий безопасности на территориях, затронутых насилием», — отмечается в сообщении организации.

Condenamos enérgicamente acción terrorista con carro bomba en Corinto #Cauca, y nos solidarizamos con heridos. Repudiamos el accionar violento de grupos armados ilegales, que han provocado desplazamientos de población en Caloto y Argelia. Hacemos seguimiento. #NoMásViolencia pic.twitter.com/YFninG2eYl — MAPP/OEA (@MAPPOEA) March 26, 2021

Различные банды ведут борьбу за регион Каука, где процветает незаконный выращивание коки и марихуаны. На этой территории также ведется незаконная добыча полезных ископаемых и пролегает один из основных маршрутов наркотрафика в Южной Америке.