Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Зеленский пообещал «божий суд» украинским политикам за критику вакцинации

Зеленский пообещал «божий суд» украинским политикам за критику вакцинации

Киев, 27 марта. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил политикам божьим судом за «компрометацию», по его мнению, процесса вакцинации от коронавируса в Незалежной.

Глава государства предупредил об ответственности деятелей за свои слова «и перед законом, и перед богом». Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Прививочная кампания началась в Незалежной 24 февраля. Первым вакцинировался врач-реаниматолог Евгений Горенко. Медик работает в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По данным на утро 27 марта, в Незалежной прививки от коронавируса получили 192 264 человека.

Ранее украинский депутат Нестор Шуфрич раскрыл неудобные для Киева факты о вакцинации в стране. По его словам, государство не смогло обеспечить закупку препаратов от коронавируса и надлежащие темпы прививочной кампании.

Новости партнеров