Зеленский пообещал «божий суд» украинским политикам за критику вакцинации

Киев, 27 марта. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил политикам божьим судом за «компрометацию», по его мнению, процесса вакцинации от коронавируса в Незалежной.

Глава государства предупредил об ответственности деятелей за свои слова «и перед законом, и перед богом». Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Прививочная кампания началась в Незалежной 24 февраля. Первым вакцинировался врач-реаниматолог Евгений Горенко. Медик работает в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По данным на утро 27 марта, в Незалежной прививки от коронавируса получили 192 264 человека.

Ранее украинский депутат Нестор Шуфрич раскрыл неудобные для Киева факты о вакцинации в стране. По его словам, государство не смогло обеспечить закупку препаратов от коронавируса и надлежащие темпы прививочной кампании.