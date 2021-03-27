Франция обвинила Британию в «шантаже» ЕС из-за поставок вакцины от коронавируса

Париж, 27 марта. Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан обвинил Лондон в «шантаже» Евросоюза (ЕС) на фоне поставок вакцин против COVID-19.

Он призвал найти способы заключить соглашение с Великобританией по поставкам препаратов от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca. Ле Дриан отметил, что это необходимо для выполнения компанией обязательств, которые подписаны с ЕС.

«Мы не можем играть в шантаж. Я надеюсь, что мы собираемся прийти к соглашению, было бы абсурдно вести войну за вакцину между Великобританией и Европой», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что власти Греции рассматривают возможность присоединиться к производству вакцины против коронавируса.