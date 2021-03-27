Врио губернатора Пензенской области планирует создать совет по инновациям в регионе

Пенза, 27 марта. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о намерении организовать совет по инновациям и инвестициям в регионе.

Руководитель области решил трансформировать работу с региональным бизнес-сообществом. Он выступил с соответствующей речью на официальном мероприятии в Законодательном собрании Пензенской области.

«Мною принято решение перезагрузить работу с бизнес-сообществом в Пензенском регионе. В силу этого будет сформирован совет по инновациям и инвестициям, в который будут включены представители пензенского бизнеса», — заявил Мельниченко.

Ранее врио губернатора назвал главную задачу пензенского правительства. По его словам, это работа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.