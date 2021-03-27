Украинский депутат обвинил Зеленского в узурпации власти

Киев, 27 марта. Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Василий Нимченко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отмену указов о назначении глав Конституционного суда.

Решение Зеленского отменить указы его предшественника Виктора Януковича, которые относятся к назначению глав Конституционного суда, является незаконным. Об этом сообщили в пресс-службе ОПЗЖ.

«Конституция четко регламентирует основания для увольнения судьи Конституционного Суда. Желание президента создать Конституционный Суд «под себя» в эти основания не входит. Этот указ не соответствует Конституции. Это узурпация власти», — сообщил Нимченко.

Накануне украинский президент отменил указ о назначении Александра Тупицкого на пост главы Конституционного суда. Такое решение Зеленский принял из-за уголовного дела, которое завели на экс-судью, по факту подкупа свидетеля и даче заведомо ложных показаний.