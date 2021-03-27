Крымский политик резко отреагировал на заявление посла Японии о полуострове

Симферополь, 27 марта. Первый вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс раскритиковал заявление посла Японии в Киеве Такаши Кураи о статусе полуострова.

Ранее представитель японского внешнеполитического ведомства заявил, что Токио поддерживает позицию Киева по вопросу Крыма. Он также назвал «возвращение» полуострова вопросом международной безопасности Незалежной.

«Где Япония, где Украина и где Крым, и каким боком Япония относится к Крыму? Для чего это все? Видимо все ждут, чтобы им вернули Курильские острова», — резко отреагировал Фикс на заявление Кураи.

Парламентарий подчеркнул, что такой ситуации никогда не произойдет, поскольку Курилы с 1946 года являются неотъемлемой частью сначала СССР, а после — России. Судя по всему, японцы отрабатывают сценарий американцев, предположил Фикс.

«Япония, скорее всего, хочет просто «засветиться» лишний раз на международной арене, но не более того», — сказал он.

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году, на котором подавляющее большинство жителей республики проголосовали за воссоединение со страной. Москва не раз заявляла, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никаких шансов у Киева вернуть контроль над полуостровом нет.