Власти ЦАР призывали граждан сплотиться и отпраздновать инаугурацию президента

Банги, 27 марта. Правящая партия Центральноафриканской Республики «Объединенные сердца» (MCU) предложила отпраздновать инаугурацию президента Фостен-Арканжа Туадера.

Исполнительный секретарь движения Симплис Саранджи опубликовал коммюнике, в котором обратился к гражданам страны.

«Призываем всех членов MCU, платформы BE-OKO и всех граждан собраться и отпраздновать торжество демократии. Мы приветствуем лидеров иностранных государств и высоких гостей, приглашенных на мероприятие», — говорится в документе.

Церемония инаугурации президента запланирована на 30 марта. Событие пройдет в здании Национальной ассамблеи. Ранее премьер-министр Фирмен Нгребада посетил парламент, чтобы проконтролировать подготовку к торжеству. Местные правоохранители и армия ЦАР пообещали обеспечить безопасность во время процесса официального вступления главы республики в должность.