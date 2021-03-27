Стало известно, сколько стоила предвыборная кампания Ельцина в 1996 году

Москва, 27 марта. Данные о возможной сумме, потраченной на предвыборную агитацию бывшего президента России Бориса Ельцина, появились в документальном проекте Сергея Минаева «Девяностые».

Финансовой информацией поделился бывший помощник начальника Центра специального назначения Службы безопасности президента РФ Сергей Сергеев. По словам экс-силовика, на деятельность предвыборного штаба Бориса Ельцина было потрачено не менее 700 млрд рублей и 140 млн долларов.

«Была группа, которую возглавлял (политик Анатолий. — Прим. ред.) Чубайс, она определяла, нужны деньги, не нужны деньги. Наша задача — контролировать, постараться, чтобы деньги не ушли на сторону», — сказал он.

При этом Сергеев отметил, что только на производство газеты «Не дай Бог» было потрачено около 16 млн долларов.

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