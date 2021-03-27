Жители ЦАР обвинили чиновников из города Бамбари в связях с боевиками

Банги, 27 марта. Армия ЦАР освободила город Бамбари от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) еще в феврале. Однако в местной администрации до сих пор работают чиновники, которые симпатизируют радикалам или сотрудничают с ними, уверены жители.

По сообщениям граждан, одним из главных сторонников бандформирований является префект города. Когда Бамбари занимала группировка «Союз за мир в ЦАР» (UPC) бывшего генерала Али Дарасса, чиновник собирал деньги для боевиков с населения.

Перед парламентскими выборами, которые прошли 14 марта, префект призвал граждан не поддерживать представителей правящей партии и раскритиковал курс президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Также он просил отдать голоса за Сюзанну Сате, сторонники которой пытались запугать и подкупить избирателей, утверждают горожане.

???????? @NdjoniSango Débridement politique à Bambari: le préfet soutiendrait Ali Darass et les députés complices du chef rebelle https://t.co/MIel9Zww7a — 236 News ???????? (@236News) March 27, 2021

Люди недовольны и тем, что местные власти отказались от помощи, которую хотела прислать в Бамбари партия президента Туадера «Объединенные сердца» (MCU). Политики выделили парты и скамейки для городских школ. Префект запретил их принимать. Теперь дети вынуждены сидеть на полу во время уроков.

Жители города также обвиняют руководство муниципалитета в коррупции и незаконном обороте золота и алмазов. В Бамбари неоднократно проходили массовые акции в поддержку вооруженных сил страны. Горожане благодарят военнослужащих за освобождение города и просят провести кадровые чистки, чтобы избавиться от коррумпированного руководства населенного пункта.