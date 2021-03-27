В ДНР раскрыли детали гибели бойцов ВСУ под Горловкой

Донецк, 27 марта. Украинские военные, погибшие недавно под Горловкой, подорвались на минах во время уточнения карты минных полей, сообщили в Народной милиции ДНР.

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг обвинения украинской стороны в причастности бойцов НМ ДНР к недавней гибели украинских военных под Горловкой. Он заявил, что группа украинских военнослужащих из 43-го центра разминирования ВСУ под командованием подполковника Сергея Коваля занималась уточнением карт минных полей и подорвалась на мине.

Задачу им поставило командование Операции объединенных сил, которое и отвечает за гибель военных, Басурин также назвал фамилии бойцов ВСУ из группы Коваля, подорвавшихся на минном поле. Это старшие сержанты Абрамович и Барнич из состава инженерно-саперной группы.

Украинские военные продолжают обстреливать населенные пункты в ДНР. Днем 27 марта сообщалось об обстрелах населенного пункта Васильевка в окрестностях Ясиноватой.