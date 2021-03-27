«Газпром» рассказал, в каком случае пересмотрит цены на экспорт топлива

Москва, 27 марта. Заместитель председателя правления российской нефтегазовой компании «Газпром» Олег Аксютин рассказал, в каком случае могут быть пересмотрены цены на голубое топливо.

Дополнительные исследования для обеспечения безопасности экспорта топлива, а также для сохранения целостности оборудования могут потребоваться при транспортировке водорода по действующим трубопроводам. Об этом бизнесмен заявил в колонке для издания «Энергетическая политика».

«Технология транспортировки водорода в виде метано-водородной смеси по существующей системе газопроводов обусловлена рисками», — добавил Аксюткин.

Как выяснилось, это способно вызвать необходимость пересмотра стоимости экспортируемого из России голубого топлива. Экспорт водорода, произведенного в РФ, может обойтись европейским странам дороже собственного производства. Об этом сообщали эксперты IHS Markit, пишет ТАСС.

Российская Федерация продолжит экспорт газа в Европу еще минимум 20 лет. Так считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Многие государства заявляли, что в будущем собираются стать полностью безуглеводородными. Поэтому газ должен применяться для производства водорода, сказал эксперт в ходе пресс-конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот».