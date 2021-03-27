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Детектор лжи показал, что Волочкова занималась сексом за деньги

Детектор лжи показал, что Волочкова занималась сексом за деньги

Москва, 27 марта. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова прошла проверку на детекторе лжи, и он показал, что знаменитость занималась сексом за деньги.

Артистка стала гостьей телеведущей Леры Кудрявцевой в новом выпуске шоу «Секрет на миллион». Само собой, в студии затронули тему личной жизни Волочковой. Кудрявцева поинтересовалась, почему балерина все время прячет своих избранников от публики.

«Счастье любит тишину», — ответила мастерица шпагатов.

Затем артистка прошла проверку на полиграфе. Эксперт спрашивал Волочкову о мужчинах. Выяснилось, что в 2019 году знаменитость состояла в отношениях с избранником, с которым у нее была бурная интимная жизнь. Кроме того, балерина призналась, что у нее были отношения с олигархами, а единственным альфонсом в жизни звезды стал отец ее дочери, бизнесмен Игорь Вдовин.

Затем полиграфист перешел к вопросу о сексе за деньги. Волочкова отрицала, что занималась интимом ради материальной выгоды, но полиграф показал обратное.

Участие в шоу Кудрявцевой стало для балерины эмоциональным испытанием. Например, артистка расплакалась в эфире из-за слов ее друга и коллеги Николая Цискаридзе.

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