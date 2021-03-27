Детектор лжи показал, что Волочкова занималась сексом за деньги

Москва, 27 марта. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова прошла проверку на детекторе лжи, и он показал, что знаменитость занималась сексом за деньги.

Артистка стала гостьей телеведущей Леры Кудрявцевой в новом выпуске шоу «Секрет на миллион». Само собой, в студии затронули тему личной жизни Волочковой. Кудрявцева поинтересовалась, почему балерина все время прячет своих избранников от публики.

«Счастье любит тишину», — ответила мастерица шпагатов.

Затем артистка прошла проверку на полиграфе. Эксперт спрашивал Волочкову о мужчинах. Выяснилось, что в 2019 году знаменитость состояла в отношениях с избранником, с которым у нее была бурная интимная жизнь. Кроме того, балерина призналась, что у нее были отношения с олигархами, а единственным альфонсом в жизни звезды стал отец ее дочери, бизнесмен Игорь Вдовин.

Затем полиграфист перешел к вопросу о сексе за деньги. Волочкова отрицала, что занималась интимом ради материальной выгоды, но полиграф показал обратное.

Участие в шоу Кудрявцевой стало для балерины эмоциональным испытанием. Например, артистка расплакалась в эфире из-за слов ее друга и коллеги Николая Цискаридзе.