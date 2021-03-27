Кто и с какой целью вырубил деревья в березовой роще под Тулой

Тула, 27 марта. Жителей города Новомосковска Тульской области возмутил факт вырубки деревьев близ местного учебного заведения.

Как стало известно ФАН, это довольно внушительных размеров участок. Только в ширину около десяти метров.

«Информацию о вырубке деревьев мы получили от местных. Естественно, сразу же выехали на место для выяснения всех обстоятельств», — рассказал ФАН председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Далеко не все местные жители согласны с этой мерой. Ведь многие привыкли здесь гулять. А теперь березовая роща изрядно поредела. За разъяснением ситуации экологи обратились к руководству Новомосковского института РХТУ имени Менделеева.

«Выяснилось, что есть требования, касающиеся антитеррористической защищенности объектов образования. И в их рамках необходимо установить забор по периметру вуза. Работы проводились строго в границах территории учебного заведения. Все было согласовано с администрацией города», — пояснил Вадим Баранов.

Получается, что руководство вуза было вынуждено пожертвовать зелеными насаждениями ради исполнения требований о безопасности учебного заведения.

Ранее ФАН рассказывал о том, что в Тульской области нечистоты сливают в водоемы. Канализация загрязняет воду сразу в трех реках, а также запах стоит соответствующий. Местные жители озаботились вопросом — почему не функционируют очистные сооружения.