В Совфеде русской пословицей ответили на планы Киева выселить россиян из Крыма

Москва, 27 марта. Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о выселении россиян с Крымского полуострова является полной несуразицей, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Ранее Алексей Резников сделал заявление о намерениях выгнать из Крыма всех российских граждан после присоединения полуострова к Украине. Он полагает, что переехавшие туда из России граждане должны вернуться. Резников предложил отказаться от понятия «депортация» в данном случае и применить выражение «выгнать».

«Резников напоминает персонажа пословицы: «Мели, Емеля, твоя неделя». По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы», — ответил на данное заявление Цеков.

Сообщается, что на Крымский полуостров переехали порядка 100 тыс. украинцев и получили российское гражданство по упрощенной процедуре, передает агентство РИА Новости.

«Удивительно, что Резников замолчал этот факт. Видимо, стыдно, что их граждане бегут за лучшей жизнью в соседнюю страну», — добавил член Совета Федерации.

Также ранее сообщалось, что Сергей Цеков отреагировал на намерение крымских властей направить несколько исков к Украине на фоне организации водной блокады.