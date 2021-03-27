Миллиардер Далио заявил о большой вероятности запрета биткоина

Вашингтон, 27 марта. Существует большая вероятность, что биткоин окажется вне закона, заявил основатель самого крупного в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, инвестор-миллиардер Рэй Далио.

Американские власти в 34-м году XX столетия объявили вне закона частное владение золотом, потому что не хотели, чтобы актив представлял конкуренцию деньгам и кредитам. Подобная ситуация может произойти в отношении самой популярной криптовалюты в мире.

Центральные банки государств могут ощутить угрозу системе фиатных денег, сообщил генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. Если это произойдет, то регуляторы могут предпринять попытку запретить криптовалюту. А эта процедура не сложная — майнинг-пулы физически находятся в конкретной локации на территории определенной страны, их можно свернуть, из-за чего сеть биткоина упадет. В то же время криптовалюты являются промежуточным этапом по переходу от фиатных денег к цифровым.

Инвестдиректор фонда Сороса Дон Фицпатрик сообщила, что во время пандемии коронавируса для биткоина появилась новая угроза — цифровые валюты центральных банков (CBDC).