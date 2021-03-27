Внедорожник упал с моста на Южном Урале

Магнитогорск, 27 марта. Водитель внедорожника пострадал после падения машины с моста в Магнитогорске. Обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники полиции.

Инцидент произошел около 20:00 по местному времени. По неизвестной пока причине 59-летний мужчина потерял управление, проехал через трамвайные рельсы, протаранил ограду переправы и упал вниз. Внутри машины находился пассажир, он не пострадал.

Ранее ФАН сообщал об авиаинциденте в Челябинской области. В районе села Александровка рухнул мотодельтаплан. Пилот погиб.