Жители штата Нью-Йорк первыми могут получить «паспорта вакцинации»

Нью-Йорк, 27 марта. Штат Нью-Йорк первым в США ввел цифровой сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или наличие отрицательных результатов теста.

Власти американского штата Нью-Йорк, в состав которого входит одноименный город-миллионник, приняли решение о вводе в обращение «паспортов вакцинации» — цифровых документов, подтверждающих вакцинацию пациента или наличие у него отрицательных результатов анализов на COVID-19. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус», — говорится в тексте сообщения.

Как уточнил Куомо, получить свидетельство можно будет бесплатно и на добровольной основе. Сам документ будет представлять собой QR-код, который будет сканироваться с помощью приложения. Альтернативно допускается распечатка результатов.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии в одном лишь Нью-Йорке было зафиксировано 120 230 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что власти США оставили без вакцины половину штатов. Всем остальным гражданам необходимо дождаться поставки других партий вакцины, которая запланирована на 1 мая.