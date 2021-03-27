Анастасия Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

Москва, 27 марта. Новый выпуск шоу «Секрет на миллион» посвящен балерине Анастасии Волочковой. Артистка впервые откровенно рассказала о романе с известным голливудским актером.

Бывшая прима-балерина Большого театра 15 лет назад состояла в близких отношениях с голливудским актером Джимом Керри. Эту информацию подтвердил полиграф на популярном шоу после соответствующего вопроса ведущей Леры Кудрявцевой.

«Был у меня роман с Джимом Керри», — подтвердила светская львица.

Артистка добавила, что она до сих пор в хороших отношениях со звездой фильма «Эйс Вентура» и иногда они общаются. Больше деталей отношений с Керри балерина раскрывать не стала.

В рамках программы Волочкова также рассказала о сложных отношениях с родной мамой. Последние годы они практически не общаются, а всему виной элитная недвижимость в центре Санкт-Петербурга, которую артистке подарил ее бывший возлюбленный Сулейман Керимов. Ради сокращения налоговых выплат в свое время звезда переписала недвижимость на маму, которая в тяжелый финансовый момент без спроса продала ее.