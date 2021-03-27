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Оппозиция Джибути призвала бойкотировать президентские выборы

Оппозиция Джибути призвала бойкотировать президентские выборы

Джибути, 27 марта. Президент Джибути Исмаил Омар Гелле начал предвыборное турне. Он принимает участие в борьбе за пост главы государства, которая назначена на 9 апреля.

Гелле посетил город Таджура на севере страны, где прошел митинг его сторонников. До 7 апреля он планирует еще около десяти таких мероприятий.

Оппозиция выступила против президента и призвала бойкотировать выборы. К ней присоединились активисты и неправительственные организации. Они намерены подписать некую хартию, которая должна защитить республику от хаоса после «неизбежного падения диктатуры».

Гелле занимает пост главы государства с 1999 года. Если он одержит победу на выборах в апреле, то получит пятый президентский срок. Начиная с 2005 года, действующий лидер страны неоднократно заявлял, что не будет переизбираться.

Однако в 2010 году Национальное собрание Джибути внесло поправки, благодаря которым ограничения для участия в голосовании после двух сроков отменили. Так Гелле баллотировался в 2011 и 2016 годах.

Исмаил Омар Гелле

Противники нынешнего главы государства бастуют на протяжении практически трех месяцев. По их мнению, чем дольше в Джибути будет сохраняться напряженность, тем быстрее начнется переходной этап, который приведет к смене власти. Активисты призывают граждан не бойкотировать голосование.

В свою очередь сторонники президента предлагают судить Гелле по его работе. Они настаивают, что оппозиционные движения могли принять участие в выборах, однако не стали выдвигать кандидатов.

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