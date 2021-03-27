Киркоров предсказал пол третьего ребенка Джанабаевой и Валерия Меладзе

Москва, 27 марта. Король российской эстрады Филипп Киркоров поделился собственным прогнозом по поводу пола будущего ребенка певца Валерия Меладзе и экс-солистки «ВИА Гры» Альбины Джанабаевой.

Киркоров утверждает, что всегда правильно предсказывал пол будущего малыша беременным женщинам и ни разу не ошибся. Исполнитель хита «Единственная моя» даже сравнил себя со знаменитым осьминогом Паулем, который предрекал итоги футбольных матчей. Валерия Меладзе певец назвал хорошим артистом.

«Мне кажется, будет мальчик», — заявил король эстрады в программе «Ты не поверишь!».

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе уже воспитывают двоих сыновей — Константина и Луку. Сейчас звездная пара ждет появления на свет третьего ребенка. Певица долго скрывала свою беременность от общественности, поскольку считает это сакральной темой. Пол будущего малыша 41-летняя артистка обсуждать не хочет.

Недавно Валерий Меладзе впервые прокомментировал новость о беременности своей супруги. По словам певца, дети — это самое важное и лучшее, что есть в его жизни. Помимо сыновей от Джанабаевой, у артиста есть три дочери от первого брака.