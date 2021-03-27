Специалистов МАК не будут привлекать к расследованию катастрофы с вертолетом Ка-32

Калининград, 27 марта. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) не будут заниматься крушением вертолета в Калининградской области. Расследованием займутся другие специалисты.

Источник ФАН, знакомый с ситуацией, рассказал, что сотрудники МАК в основном занимаются расследованием происшествий с участием воздушных судов гражданской авиации. Вертолет Ка-32, потерпевший крушение, относится к авиации МЧС. Для установления причин произошедшего в данном случае будут заниматься собственные сотрудники.

Воздушное судно рухнуло в реку в шести километрах к северу от города Полесск. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту были три члена экипажа, один из которых погиб. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за ошибки пилотов или из-за нештатной ситуации.