Источник рассказал подробности операции по буксировке обломков Ка-32 под Калининградом

Калининград, 27 марта. Обломки Ка-32 до сих пор буксируют к берегу Куршского залива. Операция длится долго из-за того, что специалисты стараются не повредить части вертолета, сообщил источник ФАН.

Сохранить части воздушного судна в целости важно для предстоящих экспертиз и анализа повреждений, пояснил он. Источник также опроверг данные об обнаружении черных ящиков вертолета. Ранее недостоверную информацию об этом распространили в ряде СМИ.

«Вероятнее всего, обследованием обломков вертолета Ка-32 специалисты займутся уже завтра, 28 марта», — заключил информатор.

Как сообщалось ранее, вертолет с тремя сотрудниками МЧС совершал учебный полет и упал в нескольких километрах от берега в акватории Куршского залива 26 марта. Один из мужчин погиб. На месте крушения работают специалисты в области авиации Минобороны РФ, следственная группа и сотрудники МЧС.