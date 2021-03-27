Жизни Анастасии Волочковой угрожали из-за скандала с Большим театром

Москва, 27 марта. Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, что получала угрозы из-за скандала с ее увольнением из Большого театра.

Во время работы в Большом артистка часто конфликтовала с руководством. Как рассказал коллега балерины Николай Цискаридзе, однажды она пришла танцевать, будучи на пятом месяце беременности. У балерины отекли ноги, но заметил это только Цискаридзе. В итоге Волочкову уволили.

«Это было уже вопиющее нарушение закона!» — возмутился балетный артист.

По словам Волочковой, в ее трудовой книжке записано, будто бы ее приняли на работу в Большой в 2002 году. При этом артистка утверждает, что танцевала в театре с 1998 года. Теперь же балерина хочет судиться с учреждением за пенсию из-за незаконного увольнения.

«Я буду доказывать и судиться. Меня незаконно уволили, были угрозы жизни. Я не за деньги. Я когда первый раз подавала в суд на директора Большого, я поставила исковую сумму 1 рубль. А сейчас это дело принципа», — заявила Волочкова в эфире шоу «Секрет на миллион».

Балерина ранее пожаловалась на сложные отношения с матерью. Артистка заявила, что не помогает родительнице финансово после того, как та некрасиво поступила с недвижимостью Волочковой.