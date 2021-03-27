Врач подтвердил отсутствие пластики груди у Волочковой

Москва, 27 марта. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова прошла проверку в шоу «Секрет на миллион». Артистке удалось доказать естественное происхождение своих пышных форм.

Долгое время балерина не могла похвастаться модельной фигурой — у нее практически отсутствовала грудь. Однако это «исправила» семейная трагедия. Волочкова призналась, что до рождения ее первой дочери Ариадны она была уже беременна, но потеряла ребенка. После выкидыша врачи прописали артистке гормональные препараты, от которых у нее заметно увеличилась грудь.

Бывшая прима-балерина Большого театра уверена, что предвзятое отношение телеведущей Ксении Собчак как раз связано с этим. В эфире студии НТВ она заявила, что журналистка не может ей простить выросшую большую грудь.

Чтобы доказать слова Волочковой, ведущая программы пригласила в студию маммолога, который провел обследование. Согласно заключению врача, артистка никогда не увеличивала себе грудь с помощью пластики.

Новый выпуск шоу «Секрет на миллион» посвящен Анастасии Волочковой. Ведущая проекта пригласила в студию звездных коллег и друзей танцовщицы. Слова артиста балета Николая Цискаридзе буквально довели диву до слез.