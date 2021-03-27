Первые частные заказчики начнут получать Aurus Senat в мае 2021 года

Москва, 27 марта. Российская марка Aurus планирует начать поставки серийных седанов Senat.

Сейчас компания принимает предварительные заказы на автомобили. Потребители могут осуществить их через отдел продаж Aurus. Поставки первой серийной партии планируются уже в мае текущего года, следует из сообщения компании.

В седане Senat установлена гибридная система, в ее составе — бензиновый двигатель объемом 4,4 литра и мощностью 598 лошадиных сил, а также девятиступенчатая автоматическая коробка передач и электромотор. Автомобиль имеет полный привод. Четырехдверная модель оборудована независимой двухрычажной передней и многорычажной задней подвеской, а также активными телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Дорожный просвет — 200 миллиметров.

Стоимость Aurus Senat в базовой комплектации составит 18 млн рублей, модели в серийной партии — 22 млн рублей.

В начале марта появилась информация, что первая партия авто премиум-класса выпущена на заводе в Елабуге.