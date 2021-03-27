СМИ сообщили о возможной отмене чартерных рейсов в ОАЭ из РФ с 28 марта

Москва, 27 марта. Чартерные рейсы в ОАЭ из России, которые, предположительно, могут отменить в ближайшее время, затрагивают около 50 тыс. авиабилетов, сообщает источник СМИ.

Разногласия между странами могут послужить причиной для отмены чартеров в Объединенные Арабские Эмираты из РФ, сообщает собеседник ТАСС, близкий к коммерческому департаменту лоукостера «Победа». Такое решение власти могут принять уже 28 марта.

Прерванное авиасообщение с 1 апреля возобновятся между Россией и рядом стран — Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Таджикистаном и Узбекистаном. Об этом ранее сообщили в Росавиации.