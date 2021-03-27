Волочкова рассказала об алкогольном срыве из-за матери

Москва, 27 марта. Известная российская балерина Анастасия Волочкова призналась в алкогольном срыве. Об этом артистка рассказала ведущей телешоу «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой.

Бывшая прима-балерина Большого театра призналась, что у нее тяжелые отношения с алкоголем и она старается его не употреблять. Но однажды из-за матери ей пришлось сорваться.

Некоторое время назад артистка вместе с возлюбленным поехала в свой родной Санкт-Петербург, чтобы познакомить мужчину с мамой. Однако напряженные отношения Волочковой и ее матери дали о себе знать, и женщины поссорились в этот же вечер.

«В итоге мы действительно поругались. И я тогда выпила пару бокалов просекко, мне это действительно было надо», — честно призналась балерина.

Все действия балерины уже не первый год подвергаются критике. Королева шпагатов собрала вокруг себя огромную армию как поклонников, так и недоброжелателей. Недавно светская львица с трепетом поздравила своего главного друга и поклонника Никиту Джигурду. В честь 60-летия актера Волочкова опубликовала в Instagram серию архивных снимков, на некоторых из них парочка позирует в непристойных позах.