Сделка на четверть века: Китай не позволит США повторить в Иране «иракский сценарий»

Соглашение сроком на 25 лет о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» подписали в Тегеране главы внешнеполитических ведомств Ирана и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И. Соглашение включает взаимодействие в экономической и культурной областях.

«Этот документ затрагивает возможности и перспективы двустороннего сотрудничества Ирана и Китая в различных областях, включая экономику, культуру и другие. Мы убеждены, что договор будет способствовать дальнейшему развитию и всестороннему стратегическому партнерству Ирана и Китая, а также создаст условия для процветания двух народов», — сказано в заявлении МИД Ирана.

В свою очередь глава МИД КНР Ван И в ходе турне по странам Ближнего Востока заявил, что Китай поддерживает Иран в вопросах защиты национального суверенитета. Кроме того, Пекин выступает против односторонних санкций к Тегерану.

«Китай решительно поддерживает Иран в защите государственного суверенитета, национального достоинства, и права самостоятельно выбирать свой путь развития», — сказал глава внешнеполитического ведомства КНР.

Также в рамках турне Ван И предложил инициативу для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке. В частности, глава МИД Китая выступил за проведение конференции по вопросам безопасности в Персидском заливе, проведение прямых переговоров представителей Палестины и Израиля. В качестве решения палестино-израильского конфликта Китай предлагает создание двух государств и достижение ядерного нераспространения.

Российский политик Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал сообщение о том, что Иран и Китай заключили договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет. По его словам, таким образом Китай послал США сигнал, что Пекин не позволит американцам сделать с Тегераном то, что они позволили себе провернуть с Ираком.

«Я думаю, что сделано это было демонстративно и с таким расчетом, чтобы показать американцам, что безоговорочного властвования Соединенных Штатов в мире больше не будет. Это постоянно демонстрировала Россия и однозначно высказывалась по этому поводу. Сегодня такую же достаточно жесткую позицию по отношению к США занял и Китай. У американцев не получится что-либо поменять, им придется с этой данностью жить. Больше не будет никакого абсолютного доминирования и диктата со стороны Вашингтона. Мир давно стал многополярным», — сказал Франц Клинцевич.

Ранее стало известно о том, что Москва и Пекин выступают против навязывания Вашингтоном своего понятия демократии в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.