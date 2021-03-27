Путин рассказал, что после вакцинации положил градусник рядом с собой

Москва, 27 марта. Президент России Владимир Путин признался, что после вакцинации положил на всякий случай перед сном градусник рядом с собой.

На этой неделе глава государства сделал прививку от коронавируса. Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов у него не наблюдается.

«Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», — сказал Путин.

Глава государства отказался вакцинироваться «под камерами», поскольку он не любит этого, объяснил ранее Песков.