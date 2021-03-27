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Экономика

Хуснуллин рассказал, какого количества рабочих не хватает строительной сфере РФ

Хуснуллин рассказал, какого количества рабочих не хватает строительной сфере РФ

Москва, 27 марта. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал, в каком количестве рабочих нуждается отечественная строительная отрасль.

Дефицит трудящихся на строительных площадках в стране варьируется в диапазоне от 1,5 до двух миллионов человек. Об этом вице-премьер рассказал в беседе с журналистами.

«Зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то — в два раза», — отмечает Хуснуллин.

Специалистов сложно найти даже в условиях заметно увеличенной заработной платы. Данный фактор в числе прочих сдерживает развитие всей строительной сферы, уверен зампредседателя кабмина.

Вице-премьер России ранее рассказал о возможном будущем госпрограммы льготной ипотеки. Правительство совместно с Центральным банком должны принять решение отдельно по каждому региону до 1 июля.

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