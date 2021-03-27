Хуснуллин рассказал, какого количества рабочих не хватает строительной сфере РФ

Москва, 27 марта. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал, в каком количестве рабочих нуждается отечественная строительная отрасль.

Дефицит трудящихся на строительных площадках в стране варьируется в диапазоне от 1,5 до двух миллионов человек. Об этом вице-премьер рассказал в беседе с журналистами.

«Зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то — в два раза», — отмечает Хуснуллин.

Специалистов сложно найти даже в условиях заметно увеличенной заработной платы. Данный фактор в числе прочих сдерживает развитие всей строительной сферы, уверен зампредседателя кабмина.

Вице-премьер России ранее рассказал о возможном будущем госпрограммы льготной ипотеки. Правительство совместно с Центральным банком должны принять решение отдельно по каждому региону до 1 июля.