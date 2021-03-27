Бедрос Киркоров высказался о «романе» своего сына с Бузовой

Москва, 27 марта. В последнее время в особняк поп-короля эстрады Филиппа Киркорова зачастила певица Ольга Бузова. В эфире «Ты не поверишь!» отец артиста Бедрос Киркоров прокомментировал слухи.

Частые визиты звезды телепроекта «Дом-2» не слишком радуют звездного родителя. Он даже не стал отвечать на вопрос журналистов о том, какой бы могла Бузова стать женой для его сына.

«Ребята, вы идете глубоко, я на такие вопросы не хочу отвечать», — недовольно отметил отец исполнителя.

Несмотря на всю критику, 35-летняя поющая ведущая словно прописалась в роскошных апартаментах. Чтобы угодить молодой артистке, Киркоров-младший готовит ей романтические ужины, выставляя на стол все любимые блюда Бузовой. В эфире НТВ были показаны видео, на которых поп-король активно заигрывает с певицей, покусывая ей ухо и облизывая пальцы.

Однако Киркоров уверен, что даже Бузовой не удастся его «захомутать». Он отметил, что его сердце 35 лет назад забрали миллионы поклонников, с тех пор он ходит с этим «хомутом» популярности.

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