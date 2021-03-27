Командиры будущих призывников в Ленобласти привьются от COVID-19

, 27 марта. Офицеры общевойсковой армии Западного военного округа в Ленинградской области, куда поступят весенние призывники, приступили к добровольной вакцинации COVID-19.

Прививки от коронавирусной инфекции военнослужащим будут ставить отечественным препаратом "Гам-Ковид-Вак". Вакцинация будет осуществляться на территории воинских частей и в военных медицинских учреждениях с учетом всех предписанных санитарно-эпидемиологических мер. Желающие получить прививку предварительно пройдут медосмотр на предмет противопоказаний к используемому препарату. Отмечается, что воспитывать срочников будут порядка 500 офицеров объединения.

В преддверии прибытия на место прохождения службы призывников военнослужащие РХБЗ РФ проведут спецобработку казарм с применением дезинфицирующих растворов ДТС-ГК.

Ранее сообщалось о доставке более 7500 доз вакцины от коронавируса в Калининградскую область. Всего планируется отправить свыше 23 тысяч доз лекарства до конца месяца.