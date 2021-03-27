Связисты ЮВО впервые отработают учения с новейшими комплексами АПЕ-5

Ростов-на-Дону, 27 марта. Российскими военнослужащими Южного военного округа на полевом выходе впервые будут отработаны учения с автоматизированными подвижными единицами АПЕ-5, сообщила пресс-служба ЮВО.

Личный состав соединений и воинских частей будет задействован в тренировочном процессе по управлению войсками с использованием новейших АПЕ-5. В мероприятии будут задействованы одновременно три общевойсковых объединения ЮВО, береговые силы Каспийской флотилии и Черноморского флота.

Сообщается, что радиосетью будут объединены пункты управления более 500 формирований и воинских частей ЮВО. В ходе тренировочного процесса предполагается задействование современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференцсвязи, а также новых радиостанций различной мощности.

В Североморске запланированы учения, в рамках которых зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» отразят атаку беспилотных летательных аппаратов условного противника.