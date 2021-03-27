Центральноафриканские СМИ заподозрили ООН в поставках транспорта боевикам

Банги, 27 марта. В субпрефектуре Бакума боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) напали на колонну автомобилей ООН с гуманитарным грузом. Однако центральноафриканские журналисты считают, что атака является инсценировкой, чтобы скрыть передачу транспорта и продовольствия бандитам.



Подозрения прессы вызвал тот факт, что машины двигались без вооруженного сопровождения, как того требует протокол. Причем в ООН осведомлены, что ситуация в этом регионе остается напряженной, правительственные войска еще не зачистили Бакуму от бандформирований.

Власти ЦАР отреагировали на сообщения об инсценировке нападения и потребовали провести тщательное расследование инцидента.

Миротворцев ООН в Центральноафриканской республике и ранее подозревали в сотрудничестве с боевиками. По сообщениям СМИ, изъятое «голубыми касками» у бандитов оружие вновь появлялось на черных рынках.