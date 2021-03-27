Гастроэнтеролог предостерег от употребления некоторых видов полуфабрикатов

Москва, 27 марта. Употребление некоторых видов полуфабрикатов может быть крайне опасно для здоровья. Об этом предупредила гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Стоит помнить, что полуфабрикаты представляют собой изделия, прошедшие первичную обработку. Однако несмотря на изобилие разновидностей такой продукции, любая готовая еда может нести вред организму в разной степени.

«В ней большое количество жиров, потому что должно быть вкусно, огромное количество рафинированных углеводов — это, например пшеничная мука. Это продукты глубокой переработки, они потеряли питательную ценность, лишены полезных элементов и белков», — рассказала специалист в интервью «Радио 1».

Наряду с этим в полуфабрикатах часто используются различные добавки, которые призваны увеличить срок хранения продукта и сделать его более вкусным. Однако такое не обходится даром для печени, кишечника и других внутренних органов. Например, модифицированные крахмалы могут привести к нарушению работы поджелудочной железы.

Диетолог Ирина Писарева ранее предостерегла от употребления копченых и варено-копченых колбас. Такие деликатесы могут быть опасны для здоровья, провоцируя развитие онкологических заболеваний.