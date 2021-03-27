Алжир заключил новые контракты с нефтегазовой компанией Eni

Алжир, 27 марта. Итальянский гигант Eni и Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach подписали ряд соглашений, касающихся добычи энергоресурсов, совместных исследований и разработок, сообщает информационный портал Energy Mix Report.

Организации расширяют сотрудничество, главным образом путем возобновления геологоразведочных и опытно-конструкторских работ в районе бассейна реки Беркин, где находятся около трети всех месторождений «черного золота» североафриканской страны. В рамках нового контракта предполагается начать производственную деятельность на базе уже имеющихся мощностей, а также создать новый центр разработки газа и сырой нефти.

Компании планируют сотрудничать в секторе передовых технологий, уделяя особое внимание использованию возобновляемых источников энергии, биологического топлива и водорода. Главная цель Алжира в подобном взаимодействии — планомерная декарбонизация экономики. Помимо прочего, Eni и Sonatrach договорились о подготовке высококвалифицированных специалистов для будущих совместных проектов.

Нефтедобыча на алжирской территории ведется с 1956 года. Согласно данным экспертов, страна занимает третье место на Африканском континенте по запасам ресурса, уступая лишь Ливии и Нигерии. Однако ряд аналитиков отмечают, что разведка природных богатств не производилась в полном объеме и имеет значительный потенциал в этой области.