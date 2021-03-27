Донбасс, 27 марта. Украинские силовики обстреливают населенные пункты ДНР и ЛНР из боевых машин и гранатометов. Армия Киева понесла серьезные потери за неделю. В Херсонской области обнаружен схрон с оружием из зоны ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Киевские силовики четыре раза за сутки открывали огонь по населенным пунктам Донбасса. В Донецкой Народной Республике обстрелы велись по Васильевке и Минеральному с применением вооружений боевых машин пехоты, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. В Луганской Народной Республике из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов обстрелян поселок Золотое-5.

Небоевые потери ВСУ

В Народной милиции ДНР и ЛНР сообщили о потерях противника, понесенных в течение недели по причинам, не связанным с ведением боевых действий. Всего передовые части Вооруженных сил Украины потеряли 19 военнослужащих с начала недели, причем десять из них — безвозвратно.

В зоне ответственности армейского корпуса ДНР небоевые ранения и травмы получили четверо бойцов ВСУ, еще четверо погибли. В зоне ответственности луганчан потери солдат Киева составили шестеро погибших и трое раненых военных.

Основными причинами небоевых потерь стали подрывы на собственных минах, взрывы неизвестного происхождения, опрокидывания боевой техники при разгрузочно-погрузочных работах и, как ранее сообщал ФАН, разрыв ствола миномета «Молот» украинского производства.

Предприниматели из армии Киева наводняют Украину оружием

Потоки оружия из зоны гражданского противостояния растут с каждым днем. Меры, принимаемые правительством Украины, по борьбе с незаконным трафиком оружия и боеприпасов показали свою полную неэффективность, свидетельствуют данные как украинских правоохранителей, так и представителей военного блока ДНР и ЛНР.

Как сообщают в Луганске, недавно сотрудниками Службы безопасности Украины в лесополосе вблизи села Широкого Херсонской области был обнаружен очередной тайник с оружием и боеприпасами, списанными ВСУ. Это несколько автоматов Калашникова, десятки ручных осколочных гранат, три тысячи патронов и различные взрывные устройства. Данный схрон был оборудован из оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны боевых действий.