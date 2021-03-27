Архитектор оценил перспективы строительных 3D-технологий в России

В Калифорнии построят целый микрорайон из 15 домов – все они будут напечатаны на 3D-принтере.

Первый в своем роде жилищный комплекс, состоящий из современных и экологически чистых домов, в скором времени появится в долине Коачелла, пишет The Guardian. Вполне вероятно, что эксперимент определит будущее американской городской застройки, и поможет решить растущую проблему с доступностью жилья.

Пока главная проблема на пути застройщиков района — транспортная. Ведь дороги просто-напросто не рассчитаны на перевозку готовых 3D-домов, которые собирают на заводе.

В любом случае микрорайон, состоящий из такого жилья — это любопытный и многообещающий эксперимент. Есть ли перспективы у подобного в российском строительстве, корреспондент ФАН обсудил с Владимиром Линовым, заслуженным архитектором России, доцентом Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

«Очень маловероятно, что это будущее строительства в мировом масштабе. И куда меньше вероятность появления такого в регионах России, например, в Петербурге, где гораздо более холодный климат, чем в Калифорнии», — отмечает эксперт.

По его словам, главный минус технологии в использовании материалов, с помощью которых ведется строительство помещений. Материал синтетического происхождения, напоминающий пластик, очень неблагоприятен для здоровья людей. Другое дело бетон, кирпич или дерево, которое, к слову, широко применяется в Америке при строительстве.

Второй недостаток строительных 3D-технологий, по мнению архитектора, заключается во внешнем виде таких зданий. Они носят черты технологий своего производства и не слишком благоприятны для человеческого восприятия.

«Когда здание имеет конструкцию, которая понятна взгляду, то оно подсознательно воспринимается гораздо лучше, чем конструкция, носящая следы, например, панельной технологии. Такие сооружения выглядят как карточный домик, и люди воспринимают их как ненадежные. Такие дома походят на большой элемент Lego, увеличенную игрушку», – говорит Владимир Линов.

По словам архитектора, такие дома будут еще и холодными, а значит, подходят исключительно для теплого климата. Может ли такая технология стать технологией будущего? Очень маловероятно.

Линов вспоминает, что в 1960-е годы в Санкт-Петербурге проводили эксперименты по постройке пластмассовых домов, изготовленных методом литья или штамповки. Все это происходило до появления 3D-принтеров, да и распространения компьютерных технологий вообще. В итоге жилые дома из синтетических материалов не прошли проверку на прочность – эксперименты были признаны неудачными.

До экспериментов с целыми микрорайонами из 3D-домов нам еще далеко. Однако первый в России дом, отпечатанный на 3D-принтере целиком, появился под Москвой в 2017 году. Об этом писало издание Archi.ru.