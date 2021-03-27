Постройневшая Ирина Пегова в монохромном образе отметилась на прогулке с мамой

Москва, 27 марта. Актриса Ирина Пегова после завершения периода самоизоляции с большой радостью вернулась к любимой работе. Она снялась сразу в нескольких фильмах и приняла участие в шоу «Ледниковый период». Имея нестандартную фигуру, Пегова при этом прекрасно двигается. Любовь поклонников звезда снискала за свою открытость, доброту и отсутствие комплексов. Однако артистка приняла решение похудеть и спустя месяц после проекта можно заметить колоссальную разницу. Актриса не скрывает, что ей удалось избавиться от лишних килограммов благодаря участию в шоу «Ледниковый период». За каждым выходом на лед перед участниками стоят многочасовые изнурительные тренировки, которые естественно сказались на фигуре актрисы.

Еще недавно Ирина была в столице, она перемещалась со съемки на съемку и не забывала посещать светские рауты, а потом актриса отправилась в путешествие в Псков с дочкой Татьяной. Осмотрев местные достопримечательности и вдоволь отдохнув, актриса с наследницей приехала к себе на родину в город Выкса, расположенный в Нижегородской области. Выходные Пегова провела в соседнем селе Дивеево, где посетила монастырь и святые места.

В инстаграме артистка поделилась редкой фотографией с родной матерью. Она надела монохромное платье, подчеркнувшее ее заметно постройневшую фигуру. На ноги Ирина надела джоггеры, пуховую куртку серого цвета для комфортной ходьбы и шапку в тон.

«Гуляем», — подписала она фотографию.

Ранее ФАН уже писал, как Ирина поразила фанатов заметно постройнев. По словам поклонников, звезда похудела и стала выглядеть на несколько лет моложе.