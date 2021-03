Признание вины без последствий: как Франция пытается восстановить отношения с Руандой

Историческая комиссия, основателем которой стал президент Франции Эммануэль Макрон, опубликовала доклад об ответственности Парижа за геноцид 1994 года в Руанде.

Исследователи пришли к выводу, что Пятая республика несет частичную вину за произошедшее, но нет никаких доказательств прямого участия французских солдат в массовых убийствах.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, зачем Макрон вспомнил о руандийском геноциде, а главное — как Кигали ответит на расследование Парижа.

Геноцид народности тутси начался 6 апреля 1994 года. Он стал ключевым этапом гражданской войны в Руанде. Спусковым крючком послужила гибель в авиакатастрофе президента страны Жювеналя Хабиаримана.

По официальной версии, его самолет сбили на недалеко от Кигали экстремисты хуту, которые рассчитывали таким образом сорвать подписание мирного соглашения между противоборствующими сторонами. За следующие 100 дней от рук военнослужащих правительственной армии и активистов хуту погибли по различным оценкам от 500 тысяч до миллиона тутси.

Франция не принимала участия в событиях 1994 года. Но до этого между Парижем и Кигали существовало плотное военно-техническое сотрудничество.

Правительство Франсуа Миттерана поставляло властям Руанды, представленным на тот момент этническими хуту, оружие и военную технику, помогало тренировать личный состав. Также в государстве находились французские морские пехотинцы и десантники.

В 1998 году специально созданная по указу Елисейского дворца комиссия пришла к выводу, что французские войска не имеют прямого отношения к геноциду. В 2006 году, во время президентства Жака Ширака, инициированное Парижем разбирательство крушения самолета Хабиаримана показало, что в трагедии виноваты люди из окружения действующего президента африканской страны Поля Кагаме. После этого Руанда официально разорвала дипломатические связи с Францией.

Новое расследование комиссии, которое прошло под руководством историка Винсента Дюклера, подтверждает частичную ответственность Франции за руандийский геноцид.

A report by a #France-based commission of historians says France “bears heavy and overwhelming responsibility” in the 1994 #RwandaGenocide, but found no evidence on “complicity”, as had been alleged by the Rwandan govthttps://t.co/gSujdrJ4Xo#europe #africa #rwanda