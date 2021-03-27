Признание вины без последствий: как Франция пытается восстановить отношения с Руандой

Историческая комиссия, основателем которой стал президент Франции Эммануэль Макрон, опубликовала доклад об ответственности Парижа за геноцид 1994 года в Руанде.

Исследователи пришли к выводу, что Пятая республика несет частичную вину за произошедшее, но нет никаких доказательств прямого участия французских солдат в массовых убийствах.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, зачем Макрон вспомнил о руандийском геноциде, а главное — как Кигали ответит на расследование Парижа.

Роль Франции

Геноцид народности тутси начался 6 апреля 1994 года. Он стал ключевым этапом гражданской войны в Руанде. Спусковым крючком послужила гибель в авиакатастрофе президента страны Жювеналя Хабиаримана.

По официальной версии, его самолет сбили на недалеко от Кигали экстремисты хуту, которые рассчитывали таким образом сорвать подписание мирного соглашения между противоборствующими сторонами. За следующие 100 дней от рук военнослужащих правительственной армии и активистов хуту погибли по различным оценкам от 500 тысяч до миллиона тутси.

Франция не принимала участия в событиях 1994 года. Но до этого между Парижем и Кигали существовало плотное военно-техническое сотрудничество.

Правительство Франсуа Миттерана поставляло властям Руанды, представленным на тот момент этническими хуту, оружие и военную технику, помогало тренировать личный состав. Также в государстве находились французские морские пехотинцы и десантники.

В 1998 году специально созданная по указу Елисейского дворца комиссия пришла к выводу, что французские войска не имеют прямого отношения к геноциду. В 2006 году, во время президентства Жака Ширака, инициированное Парижем разбирательство крушения самолета Хабиаримана показало, что в трагедии виноваты люди из окружения действующего президента африканской страны Поля Кагаме. После этого Руанда официально разорвала дипломатические связи с Францией.

Преступная слепота

Новое расследование комиссии, которое прошло под руководством историка Винсента Дюклера, подтверждает частичную ответственность Франции за руандийский геноцид.

A report by a #France-based commission of historians says France “bears heavy and overwhelming responsibility” in the 1994 #RwandaGenocide, but found no evidence on “complicity”, as had been alleged by the Rwandan govthttps://t.co/gSujdrJ4Xo#europe #africa #rwanda — Jean-Paul Lagacé (@marcoyolo_usa) March 27, 2021

Согласно опубликованному документу, Париж проявил «недопустимую слепоту» и не обратил внимания на зреющий этнический конфликт. Между тем Дюклер не нашел никаких свидетельств того, что французские солдаты причастны к массовым убийствам.

«Является ли Франция соучастницей геноцида тутси? Если под этим мы подразумеваем готовность присоединиться к операции, то ничто в изученных архивах этого не доказывает», — заявляет историк.

Таким образом Франция признала вину, но исключительно в той части, за которую не придется нести реальную ответственность перед Руандой.

Политический жест Парижа

Публикация доклада приурочена к первому приезду лидера Франции в Руанду с 2010 года.

Позже правительство африканской страны анонсировало собственное расследование, которое дополнит выводы комиссии Дюклера. И в зависимости от содержания руандийских материалов, диалог между Парижем и Кигали может как остаться на весьма низком уровне, так и измениться на более благоприятный.

Réaction sur le rapport de la Commission Duclert. Lien: https://t.co/tY5JuLdXeM



Statement on the release of the Duclert Commission Report. Link: https://t.co/n1TEqePqQl pic.twitter.com/JRPMFcfQNP — Ministry of Foreign Affairs & Int'l Cooperation (@RwandaMFA) March 26, 2021

Руанда как развивающееся государство заинтересовано во взаимовыгодных связях с европейскими странами. Однако для Франции эти отношения могут быть куда более значимыми.

Париж стремительно теряет позиции в Африке. Тянущаяся с 2014 года операция «Бархан» в Сахельском регионе не привела к ожидаемым результатам и негативно воспринимается среди местного населения. Китай планомерно увеличивает влияние на Черном континенте.

На данном фоне Руанда может стать для Парижа одновременно полем для потенциально выгодных горнодобывающих проектов и авторитетным союзником в Африке. Однако все может измениться, когда правительство страны опубликует выводы собственного разбирательства об участии Франции в геноциде тутси.



В отличие от Макрона, который не имеет отношения даже к скандальному расследованию администрации Ширака, Поль Кагаме является непосредственным участником событий 1994 года. Он сам принадлежит к народности тутси и имеет все основания скептически отнестись к попытке Парижа наладить диалог без признания реальной ответственности за произошедшее.