Министр культуры поздравила профессиональное сообщество с Международным днем театра

Москва, 27 марта. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поздравила с Днем театра всех, чья жизнь и профессиональная деятельность неразрывно связаны с театром. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает ФАН.
«Русский театр признан эталоном, блистательным примером сценического мастерства со своей выдающейся историей, уникальной режиссерской школой, характерной манерой взаимодействия со зрителем», — говорится в поздравлении Любимовой.
По словам министра, отечественные театры динамично развиваются, репертуар становится разнообразнее.
Глава Минкультуры отдельно отметила работу по модернизации детских и кукольных театров в России. Благодаря национальному проекту «Культура» до конца 2024 года будет отремонтировано и реконструировано 46 театров, что составляет четверть всех детских театров страны. Из них 13 уже открылись после проведенных работ и радуют юных зрителей постановками.
Особые слова признательности Ольга Любимова высказала всемирно известным коллективам, режиссерам, хореографам, драматургам, критикам за верность традициям и открытость всему новому.
«Ваша верность традициям и открытость всему новому сохраняют за русским театром статус мирового достояния», — подчеркнула министр культуры.
Международный день театра отмечают с 1961 года. 27 марта по всему миру проходят театральные фестивали, организуются тематические выставки и праздничные постановки. В России каждый год проводится акция «День театра».
День театра — профессиональный праздник работников театра: актеров, театральных режиссеров-постановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и даже билетеров и гардеробщиков. В этот день показывают премьерные спектакли, вручают премии, зрителей приглашают встретиться с актерами и заглянуть за кулисы.
В Москве 27 марта пройдет традиционная, уже девятая по счету, акция «Ночь театров». В мероприятии можно будет поучаствовать как очно, так и онлайн. Свои программы представят более 130 культурных площадок столицы.