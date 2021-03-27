Владимир Шевельков проигнорировал новость о свадьбе Сергея Жигунова

Актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, телеведущему Владимиру Шевелькову оказалось интереснее посмотреть футбол, чем обсуждать новость о свадьбе коллеги по фильму «Гардемарины, вперед!». Об этом в беседе с ФАН сообщил сам артист.

Собеседник прокомментировал новость о том, что актер кино и телевидения, кинорежиссер, продюсер Сергей Жигунов недавно женился.

«Ну, а мне-то чего?» — отреагировал телеведущий.

Оказалось, что о радостном событии в жизни коллеги Владимир Шевельков, если что-то и знал ранее, то остался к этому абсолютно равнодушным. С возлюбленной своего товарища по съемочной площадке артист, как выяснилось, не встречался, и, видимо, не планирует общаться.

«Нет, не знаком, и не знаю, встречусь ли когда-нибудь. Когда [Жигунов] на знакомой (Шевелькову. — Прим. ФАН) женится, тогда и звоните», — сообщил собеседник ФАН.

В завершение, он отметил, что у него также нет намерений, в ближайшем будущем по крайней мере, увидеться и с самим Сергеем Жигуновым. Кроме того, Владимир Шевельков уточнил, что просмотр спортивного состязания ему более интересен, чем разговор о свадьбе коллеги.

«Нет, пока не собираюсь. Пока нет планов. Все! Футбол начался, отстаньте!» — резюмировал сценарист.

О бракосочетании Сергея Жигунова со совей избранницей, Викторией Ворожбит, поклонники актера узнали неожиданно из его аккаунта в социальной сети. Там продюсер разместил свое совместное фото с возлюбленной. Провести свадьбу молодожены решили в узком кругу, без множества гостей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что сборная России победила Словению в матче отбора ЧМ-2022.